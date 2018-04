"Aiuto, mi minacciano", l'appello di Heather Parisi

(Fotogramma)

"Vecchia del c..., muori male", "ti ammazzo la famiglia" e ancora "spero che la sera tua figlia prenda una pistola e te spari". Solo soltanto alcuni commenti social che Heather Parisi posta su Instagram, denunciando di aver ricevuto numerose minacce di morte, dopo aver criticato Simone in arte il Biondo nel corso della trasmissione Amici 17 di sabato 21 aprile. In difesa del giovane è intervenuta nei giorni scorsi anche la madre di rapper.

"Ignorare il male equivale ad esserne complici (Martin Luther King) - scrive la showgirl - . Anche in questa settimana ho assistito incredula a una violenza nei confronti miei e della mia famiglia che non ha nessuna giustificazione". "Ne è complice chi la ignora, chi pretende di spiegarla con la provocazione, chi cerca inutile visibilità e chi la concede inseguendo stupidi scoop, chi la alimenta con l'arroganza delle proprie idee e il discredito di quelle altrui". "Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l'ennesima tragedia attribuita all'iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici" conclude, ringraziando la casa di produzione Fascino che ieri le ha "espresso massima solidarietà".