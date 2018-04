Dark Polo Gang in 'British'

Esce venerdì 11 maggio, in radio, nei digital store e piattaforme streaming 'British'(Universal Music), il nuovo singolo della Dark Polo Gang, il collettivo romano che unisce rap e trap con uno stile totalmente disruptive, provocatorio fino a dividere l’opinione pubblica. Da oggi inoltre è disponibile il pre-save su Spotify e per gli utenti che accederanno al servizio, ci sarà la possibilità di vivere un’esclusiva esperienza 'very british' insieme alla Dark Polo Gang.

'British' nasce da quello che la gang definisce 'linguaggio alieno', uno slang giovanile che permette loro di comunicare senza filtri, in modo ossessivo e ripetitivo, servendosi di parole che si caratterizzano in un vero e proprio tormentone. Nel pezzo si rincorrono tematiche come la moda, i soldi, l’amore e la ricchezza. Le rime si alternano ai suoni tipici della trap, creando un flusso unico nel suo genere. Per questo progetto la Dark Polo Gang si presenta in formazione da tre: Dark Wayne/Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex/Principe Pyrex. La produzione è curata, come per le precedenti pubblicazioni, dal beatmaker italoamericano Sick Luke.