'L'attesa' di De Scalzi lontano dai New Trolls

Dopo 50 anni di carriera sui palchi di tutto il mondo, il leader e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi torna con 'L'attesa', in uscita domani, 27 aprile, per FermentiVivi/Aerostella, un album di inediti interamente composto, arrangiato, interpretato e suonato da lui, con una cifra nettamente autonoma e lontana da quella dei New Trolls. 'L'attesa' sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Anticipato dal singolo 'Come acqua chiara' (uscito il 20 aprile), l’album è composto da 10 tracce che attraversano stili e mood differenti: dall’intimo brano di apertura che dà il titolo all’album si passa dal country- folk di 'Squali' alle volute incertezze della rarefatta 'Non si puo’'; dall’atmosfera ipnotica di 'Giorni di vento' alle suggestioni carnali di 'Una parola', passando per il travolgente ritornello di 'Come acqua chiara' o per il delicato omaggio di 'Pino', uno struggente blues dedicato all’indimenticabile Pino Daniele. L’album affronta anche delicati argomenti quali l’esistenza di una divinità superiore come in 'anima senza padroni' o temi specifici del blues come in 'ordinary pain' e in 'you were trusting me', brani cantati in inglese. Questa la tracklist de l’attesa: 'L’attesa', 'Squali', 'Ordinary pain', 'Giorni di vento', 'Una parola', 'Come acqua chiara, 'Non si può', 'Pino, 'You were trusting me', 'Anima senza padroni'.

Vittorio De Scalzi nasce a Genova nel novembre del 1949 e da allora la sua vita e la sua carriera si suddividono in due diverse anime artistiche. Quella ribelle e contestatrice della fine degli anni sessanta che lo ha portato a fondare la band dei New Trolls e l’altra, quella del cantautore, che lui ha sempre coltivato dentro di sé aspettando il momento giusto per liberarla. Durante la sua carriera è passato da alcune esperienze di rock progressive – da non dimenticare il mitico 'Concerto Grosso' riuscito esperimento di fusione fra rock e musica barocca – a varie collaborazioni con De André o ancora alla composizione di canzoni per artiste del calibro di Ornella Vanoni, Mina o Anna Oxa. Nel 2017 ha festeggiato al Teatro San Carlo di Napoli i suoi cinquant’anni di carriera in un grande concerto presentato da Fabrizio Frizzi con la partecipazione di grandi nomi della storia della musica italiana.