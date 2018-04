'Avengers: Infinity War', esordio col botto

(Cinematografo.it) - Apertura col botto per 'Avengers: Infinity War' in Italia. In attesa della release americana prevista per domani, il film diretto dai fratelli Russo incassa qui da noi 2.944.589 euro in un giorno di programmazione e diventa la terza apertura di sempre dopo 'Quo Vado?' (6.850.000 euro) e 'Harry Potter – I doni della morte Parte II' (3,1 milioni di euro). E’ di fatto la miglior apertura di un comic-movie in Italia e considerando l’approssimarsi del weekend 'lungo' per il ponte del 1 maggio, probabilmente il film non avrà difficoltà a registrare il record anche per il miglior weekend d’apertura. Nel frattempo, 'Loro 1' di Paolo Sorrentino, uscito il giorno prima (24 aprile) ha incassato ieri 418.708 euro, portando a circa 670mila euro gli introiti complessivi.

"Non potevamo immaginare un modo migliore per celebrare il decimo anniversario di Marvel Studios - commenta Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia - In appena 24 ore, 'Avengers: Infinity War' in Italia si è confermato il film più atteso della stagione cinematografica e non solo, segnando un gran numero di traguardi importantissimi: il miglior Opening day di tutti i tempi per un film Marvel e per un film sui supereroi, il miglior esordio di tutti i tempi per un film distribuito da Disney e il miglior opening di tutti i tempi nel mese di aprile e in tutto il 2018. Complimenti davvero a tutta la squadra di Disney Italia e ai nostri partner, che hanno lavorato con grandissimo impegno e in sinergia, nel pieno rispetto del silenzio imposto da Thanos".