Malore in diretta al Grande Fratello

(fermo immagine video Mediaset)

Malore in diretta nella casa del Grande Fratello 15. In mattinata Alessia Prete si è sentita male ed è stata portata fuori dalla casa Mediaset per alcuni accertamenti medici, per poi rientrare dopo qualche ora. "Avevo bruciore di stomaco ma ora sto benissimo - ha spiegato la concorrente del talent show - è colpa della tensione. Dobbiamo calmarci e rilassarci tutti. Siamo tutti stressati ma dobbiamo farci scivolare le cose altrimenti viviamo male questa esperienza e non riusciamo ad arrivare fino alla fine".