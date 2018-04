Concertone, i big a San Giovanni

Gianna Nannini, Max Gazzè, Carmen Consoli, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Gemitaiz, Lo Stato Sociale, Le Vibrazioni, Cosmo, Francesca Michielin, Fatboy Slim, Ultimo, Mirkoeilcane, Wrongonyou, Calibro 35, I Ministri, The Zen Circus, Canova, Willie Peyote, Nitro, Gazzelle, Frah Quintale, Maria Antonietta, Galeffi, John De Leo, Dardust ft. Joan Thiele, Achille Lauro e Boss Doms. Sono questi i principali protagonisti che domani daranno vita alla maratona musicale di oltre otto ore del Concertone del Primo Maggio sul palco di piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale appuntamento promosso dai sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil e dedicato quest'anno al tema cruciale della sicurezza sul lavoro. Il concerto verrà trasmesso, dalle 15 a mezzanotte su Rai 3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. I conduttori di quest'anno sono l'attrice Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

A piazza San Giovanni, di fronte all'enorme palco, è tutto pronto per accogliere gli spettatori, tra misure di sicurezza inedite: gli accessi alla 'zona rossa' saranno controllati con i metal detector e contingentati per evitare pericolose resse. Ma quello di domani sarà anche un concertone parzialmente analcolico. Ma se il 2 maggio, a causa della partita Roma-Liverpool e dell'allarme hooligans, sarà proibito completamente il consumo di alcolici all'esterno dei locali, il primo maggio invece il divieto riguarda solo il consumo di bevande con contenitori di vetro.

Quest’anno Rai Radio2, oltre a seguire l’evento on air dalle ore 16 a mezzanotte, per la prima volta racconterà il backstage del Concertone in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e il canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con una conduzione interamente al femminile, composta da Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico. Inoltre, Radio Rai 2, in collaborazione con Atac, viaggerà in diretta a Roma su “frequenze metropolitane”, dalle ore 16.00 e fino alla fine del servizio.

Alla line up del concerto si aggiungono anche i vincitori dei contest che ogni anno danno la possibilità ad alcuni giovani e talentuosi artisti di calcare il palco di Piazza San Giovanni. Quest'anno, in qualità di vincitori di 1M Next 2018, si esibiranno: Erio, La Municipàl e Zuin. Il vincitore assoluto verrà proclamato domani durante l’evento ed avrà la possibilità di ricevere i premi di Siae, Nuovo Imaie, Altoparlante e Mei.

Sul palco di Piazza San Giovanni suoneranno anche Esposito (vincitore di Area Sanremo - concorso partner di 1M Next fin dal 2016), Braschi (selezionato dal contest iLiveMusic), Giorgio Baldari (dal contest musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo) e gli Indigo Face, band alternative-pop londinese che ha trionfato alla finale di 1MEurope 2018 che si è svolta al Cargo2 di Londra.