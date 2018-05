"Ho una serie di sfighe", Nadia Toffa salta Amici

(Foto Instagram Nadia Toffa)

"Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a inoltranza e #amici di sicuro va #rimandato a #sabato prossimo #12maggio. Ma vi aggiorno in settimana". Con un post su Instagram, Nadia Toffa annuncia ai fan che dovrà saltare la sua partecipazione alla puntata di 'Amici' in programma domani sera. Ma l'appuntamento al talent di Maria De Filippi è solo rimandato, spiega la conduttrice tv, facendo intendere di essere impegnata nella preparazione di un servizio delle Iene. Il suo annuncio social, però, ha subito sollevato la preoccupazione dei suoi follower, memori della sua battaglia contro il cancro. "Continua a combattere come hai fatto finora Nadia", "Non mollare!", "Sei proprio in gamba, coraggio!!!", Forza Nadia!!!!", si legge tra i vari commenti al post.