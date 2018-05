Presto il genio di Morricone sarà un film. Gli sceneggiatori Stefania Rossella Grassi e John J. Greenflowers sono già al lavoro. Il titolo è già stato scelto, 'Infinity space, the absolute sign: Ennio Morricone'. E a breve saranno rivelati il cast e la regia.

Attraverso gli occhi di una bambina che aspira a diventare violinista, con la supervisione e l'apporto storico ed artistico del co-produttore (che in questo progetto è anche co-sceneggiatore) Sandro Cecchi, Grassi e Greenflowers racconteranno la vita del maestro con una ricostruzione calligrafica, fatta anche dei ricordi di tutti noi, con l'obiettivo di realizzare un'opera cinematografica che ne narri l'incredibile creatività e l'apporto che Morricone ha dato e continua a dare alla musica universale.

'Infinity space, the absolute sign: Ennio Morricone' non è solo un film, vuole essere soprattutto un dono del maestro per le generazioni future che potranno attingervi e trarre le energie e i sogni che innalzano l'uomo al cielo.