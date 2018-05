Esce 'F.A.M.E.', il nuovo album di Maluma

Maluma, super-star globale, idolo dei giovani e fenomeno di vendite, pubblicherà il suo nuovo album 'F.A.M.E.' il 18 maggio, già disponibile in pre-order (con il pre-order si riceveranno 5 brani: il nuovo pezzo 'Marinero', 'El Préstamo', 'Corazón', 'Felices Los 4' e 'Felices Los 4 Remix' feat. Marc Anthony). 'Marinero' è una ballad dolce-amara sull’amore perduto e sulla consapevolezza che è tutta colpa degli errori commessi dal protagonista maschile della storia.

Nel video (che ha già superato 18 milioni di views in 5 giorni su Vevo/Youtube) si vede un uomo (Maluma) sconvolto dal grande senso di perdita e dal rimorso: un modo di presentarsi da parte dell’artista completamente diverso dal solito. Girato a Los Angeles, il video è stato diretto da Mike Ho con la co-direzione dello stesso Maluma.

F.A.M.E., acronimo che corrisponde a Faith (fede), Alma (anima), Música e Esencia (essenza) è il terzo album in studio di Maluma e il seguito di 'Pretty Boy Dirty Boy', il suo grande successo del 2015. Le 15 tracce dell’album sono state prodotte da Rude Boyz, Edgar Barrera, Timbaland e Scott Storch tra gli altri. Mentre tra i featuring compaiono i nomi di Timbaland, Marc Anthony, Prince Royce, SID e Nego Do Borel.

Il ventitreenne Maluma è l’idolo della musica latina di nuova generazione e una delle voci emergenti più importanti dell’industria discografica. Juan Luis Londoño Arias, ha creato il suo nome d’arte Maluma unendo le prime due lettere dei nomi di sua mamma, di suo papà e di sua sorella. Maluma è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 5,54 milioni di follower su Twitter e un’incredibile somma 32,5 milioni di follower su Instagram (che lo rendono l'artista maschile latino più seguito su Instagram). Il suo canale ufficiale Vevo/Youtube ha totalizzato oltre 4 miliardi di visualizzazioni.

Nel 2015 ha pubblicato l’album 'Pretty Boy Dirty Boy' (Sony Music US Latin), che ha debuttato al #1. Nel suo primo anno e mezzo nel mercato statunitense, Maluma ha piazzato cinque canzoni #1 della Latin Airplay Chart di Billboard. È inoltre il più giovane artista ad aver raggiunto contemporaneamente il #1 e il # 2 della Latin Airplay Chart di Billboard (con "Sin Contrato" e "Chantaje").

Il singolo di Maluma 'Felices Los 4' ha conquistato 29 dischi di platino negli Stati Uniti (doppio platino in Italia) mentre "Corazón" 11 dischi di platino. Anche altri pezzi con suoi feat. sono diventati delle hit incredibili in Italia: 'Chantaje' di Shakira feat. Maluma (3 dischi di platino) e 'Vente Pa’ Ca' di Ricky Martin feat Maluma (platino). Mentre 'Sin Contrato' di Maluma feat Fifth Harmony, ‘Corazon’ di Maluma feat. Nego Do Borel, ‘El Perdedor’ e 'Borro Cassette' di Maluma sono dischi d’Oro.