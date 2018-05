Polanski querela l'Academy

(Fotogramma)

Dopo la decisione dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences di Hollywood di espellere il regista Roman Polanski, questi ha annunciato per mezzo del suo avvocato che potrebbe presentare una querela. "Il signor Polanski ha diritto di andare davanti un tribunale ed esigere che l'organizzazione rispetti le regole", recita la lettera di Harland Braun al presidente John Bailey, pubblicata dal portale TMZ.com.

Braun contesta che al regista non sia stata chiesta la propria versione dei fatti prima di prendere una decisione che lo riguardava, a differenza di quanto prevedano invece le norme dell'istituzione. "L'unica soluzione adeguata sarebbe quella di ritirare l'espulsione di Polanski". E così poter dare al regista l'opportunità di esprimersi prima di prendere poi una nuova decisione sulla faccenda.

L'Academy degli Oscar ha proceduto all'espulsione di Polanski e del comico Bill Cosby venerdì scorso per aver violato le regole di comportamento approvate di recente. Cosby, in particolare, è stato condannato in un processo per violenza sessuale, mentre contro il direttore de 'Il Pianista' la giustizia americana ha aperto un caso per il presunto stupro di una minorenne.