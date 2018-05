Morandi in radio con 'Ultraleggero' di Fossati

E' in rotazione radiofonica da domani 'Ultraleggero' (Sony Musica), il nuovo singolo di Gianni Morandi. Il brano è stato scritto da Ivano Fossati che ha scelto di regalare le sue parole a Gianni Morandi nel segno della stima e dell’amicizia che li lega, componendo per lui una delle canzoni più romantiche e significative dell’album. Terzo estratto da 'D'amore d’autore', il nuovo singolo segue 'Dobbiamo fare luce' e 'Una vita che ti sogno'. Il testo della canzone è un inno all’amore e alle donne descrivendo le sensazioni che si provano quando arriva l’amore. "Ivano ha raccontato benissimo questo stato d’animo: in pochi esprimono in musica le emozioni della vita come lui sa fare", afferma Morandi il cui tour intitolato a quest'ultimo album riprenderà il 12 luglio da Marostica (Vicenza) con nuove date estive.