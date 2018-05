La Versilia rende omaggio a Chet Baker

Chet Baker (Fotogramma)

Domenica, 13 maggio, a 30 anni esatti dalla morte di Chet Baker la Versilia ricorda il grande trombettista con uno spettacolo alla Bussola. Da un’idea di Adolfo Lippi, giornalista Rai, scrittore e regista, è nata la voglia di rendere omaggio a Baker, nato a Yale il 23 dicembre 1929 e spentosi ad Amsterdam il 13 maggio 1988. L’idea è stata sposata dall’Associazione culturale Medusa di Viareggio, che ha incaricato Franca Dini Eventi della produzione e organizzazione dell’omaggio, offerto gratuitamente al pubblico versiliese. Le suggestioni degli anni Sessanta, la Versilia della Bussola e di Bussoladomani, creazioni di Sergio Bernardini, la permanenza di Baker nel territorio versiliese e l’amore che Lippi ha per il Jazz hanno suggerito di ricordare il grande musicista, in occasione del trentennale della scomparsa, nel luogo dove principalmente Chet si esibiva in quegli anni, appunto la Bussola. L’iniziativa è stata resa possibile da un finanziamento della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Supportano l’iniziativa con il loro patrocinio e sostegno concreto il Comune di Pietrasanta e la Regione Toscana.

Lo spettacolo ha la direzione artistica di Gianfranco Fasano, la conduzione di Dario Salvatori, la partecipazione straordinaria di Domenico Manzione sottosegretario all’Interno, che ha scritto sul trombettista il libro 'Il mio amico Chet', con la partecipazione e il sostegno di Gherardo Guidi proprietario della Bussola e della Capannina di Franceschi. L’esecuzione dei brani più rappresentativi del repertorio di Chet Baker è stata affidata a un quintetto di musicisti di alto livello, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare con Baker: Giovanni Tommaso (contrabbasso), Rita Marcotulli (piano), Roberto Gatto (batteria), Pietro Tonolo (sax) e Alessandro Presti (tromba). Ci saranno ricordi di amici che lo hanno conosciuto e memorie della sua travagliata vita con aneddoti riferiti al suo soggiorno in Toscana e in Lucchesia. Sul palco a ricordare Chet Baker ci saranno Antonello Vannucchi, Beverly Lewis, Adolfo Lippi, Dario Salvatori, Domenico Manzione, Tiberio Timperi. L’inizio dello spettacolo, a ingresso gratuito, è fissato per le ore 21,45.