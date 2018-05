Il cantautore romano Alessio Dari, in arte Artù, fa rivivere Rino Gaetano, con il singolo 'Ti voglio', in rotazione radiofonica da oggi. Il brano è infatti una sorta di piccolo miracolo, perché si tratta di un pezzo incompiuto del grande Rino Gaetano, rinvenuto dalla sorella Anna, di cui Artù ha completato il testo. Nella traccia, suonata dalla Rino Gaetano Band, c'è anche la voce dell'indimenticato cantautore calabrese, come fosse un featuring, che rende unico questo brano su un amore senza tempo.

Il singolo è accompagnato da un videoclip onirico firmato dal regista Maurizio Nichetti, che con la sua casa di produzione ha dato corpo all’ironia poetica di 'Ti Voglio'.

Il singolo anticipa l’uscita di 'Vola Ale!', il nuovo disco di Artù, disponibile da venerdì 25 maggio. Un album dal sound genuinamente anni '80, in omaggio al background artistico e culturale in cui l'autore si è formato.