Al via il tour di Emma nei Palasport

Parte domani dal Palalottomatica di Roma “Essere Qui Tour”, il tour che vedrà Emma Marrone protagonista sui palchi dei palasport delle principali città italiane.

Accompagnata sul palco da Paul Turner (basso), Derrick McKenzie (batteria), Roberto Angelini (chitarra), Giorgio Secco (chitarra), Andrea Montalbano (chitarra) e Luca Mattioni (tastiere e synth), la cantautrice salentina porterà in scena uno spettacolo grintoso, come è nelle sue corde, che unirà il suoi più grandi successi (da 'Calore' a 'Cercavo amore', da 'Amami' a 'Schiena') con i brani estratti dall'ultimo album 'Essere qui' (da 'L'isola' a 'Le ragazze come me', da 'Luna e l'altra' a l'ultimo singolo 'Mi parli piano').

Dopo Roma, il tour toccherà il 18 maggio il Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 19 maggio il PalaAlpitour di Torino, il 21 maggio la Kioene Arena di Padova, il 23 maggio il Nelson Mandela Forum di Firenze, il 26 maggio il Pal’Art Hotel di Acireale (Catania) e il 28 maggio il PalaPartenope di Napoli. I biglietti per le date del tour nei palasport, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (per informazioni: www.fepgroup.it).