Jennifer Aniston sarà presidente Usa lesbo in film Netflix

Jennifer Aniston (Fotogramma)

Jennifer Aniston sarà la protagonista di un film Netflix in cui interpreterà la parte di una lesbica diventata Presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato la stessa Netflix spiegando che il titolo del film sarà 'First Ladies' e accanto ad Aniston, appunto come First Lady, ci sarà Tig Notaro, ideatrice del progetto insieme a Stephanie Allynne. La distribuzione avverrà online nel 2019.