Sky approda sul digitale terrestre

(Fotogramma)

Sky arriva sul digitale terrestre. A partire dal 5 giugno l'emittente satellitare attiverà una nuova offerta che mette insieme i canali Premium Cinema e Serie tv con una selezione dei migliori canali Sky. L'offerta prevede 15 canali: 7 di intrattenimento, serie tv e sport di Sky in aggiunta a 8 canali Premium di Cinema e Serie tv.

Per attivare la promozione è sufficiente possedere una tessera Premium e pagare 19,90 euro per i primi 12 mesi, che diventeranno 29,90 al mese alla scadenza del periodo di promozione. L'offerta è valida solo se si attiva entro il 30 giugno.

L'offerta comprende i seguenti canali: Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky Tg24, Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 24, Premium Action, Premium Crime, Premium Joy, Premium Stories, Premium Cinema, Premium cinema Energy, Premium Cinema Emotion, Premium Cinema Comedy.

Tanti i contenuti visibili agli abbonati: dalle partite di Champions League, Europa League e Premier League passando per le gare di Moto Gp, fino agli show e alle serie tv più amate come X-Factor, Masterchef, Gomorra, Il trono di spade e House of Cards.