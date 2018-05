Prime immagini di 'Disincanto', la serie di Groening per Netflix

La disavventura medievale sta per iniziare. Dalla mente del creatore de 'I Simpson' Matt Groening, arriverà su Netflix a partire dal 17 agosto la serie d’animazione fantasy per adulti 'Disincanto'. Intanto, sono state diffuse le prime immagini dei protagonisti della serie in dieci episodi, le cui sembianze portano il tratto riconoscibile di Groening.

Il pubblico sarà trasportato nel fatiscente regno medievale di Dreamland, dove potrà seguire le disavventure della principessa ubriacona Bean, dell’esuberante compagno Elfo e del suo demone personale Luci. Lungo la strada, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e molti sciocchi umani.

Disincanto è prodotto da The Ululu Company per Netflix, mentre Matt Groening e Josh Weinstein (I Simpson, Futurama) sono i produttori esecutivi. L’animazione è a cura dei Rough Draft Studios (Futurama).