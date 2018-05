Con 'Poesia senza veli' Ultimo in singolo

Ultimo, 22enne romano, vincitore nella sezione nuove proposte a Sanremo 2018 con 'Il ballo delle incertezze', torna con 'Poesia senza veli' secondo singolo dall'album 'Peter Pan' in radio e nei digital store da domani. "Poesia senza veli è una dichiarazione d’amore senza censure, senza veli appunto, vista con gli occhi di un bambino - racconta Ultimo - Ho pensato: se fossi un bambino, come le direi che l'amore è in ogni cosa?". Dopo il sold out delle dodici date del suo 'Peter Pan Tour 2018' nel mese di maggio, Ultimo è pronto a esibirsi per la prima volta sui palchi dei due più importanti palazzetti italiani: il 2 novembre si esibirà per il pubblico della sua città, con un live al PalaLottomatica di Roma, per poi arrivare al Mediolanum Forum di Milano il 4 novembre.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, classe 1996, è nato a Roma; all’età di 8 anni ha iniziato a studiare musica al conservatorio di Santa Cecilia e da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica; ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo un suo stile che combina cantautorato italiano e hip hop. Nel 2016 Ultimo vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro, iniziando così una collaborazione con l’etichetta, e nel marzo 2017 pubblica il suo singolo d'esordio 'Chiave'.

A maggio apre il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma, mentre a settembre si esibisce al Macro - Museo di Arte Contemporanea di Roma, nel corso dell'Honiro Label Party. A ottobre debutta con il suo album d’esordio 'Pianeti' che si posiziona al secondo posto della classifica iTunes. Il 9 febbraio è uscito il nuovo album intitolato 'Peter Pan', che ha debuttato al #4 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Il singolo sanremese 'Il Ballo delle Incertezze', è stato certificato disco di platino mentre l'album Peter Pan ha ricevuto il disco d'oro. Inoltre, il video de 'Il ballo delle incertezze', pubblicato a dicembre, ad oggi conta più di 19 milioni di visualizzazioni.