Laura Pausini 'corista' per Biagio Antonacci

Laura Pausini corista a sorpresa per Biagio Antonacci. Ieri sera, durante la prima delle due date romane del tour del collega e amico al Palalottomatica, la cantante romagnola, inizialmente presente solo come spettatrice, ha deciso di fare uno scherzo ad Antonacci. Laura si è fatta prestare una giacca e durante 'Non vivo più senza te', uno degli ultimi brani in scaletta, è entrata dal retropalco insieme ai suoi coristi, con cui è impegnata in questi giorni a Roma nelle prove dei due concerti-evento del 21 e 22 luglio al Circo Massimo, ed ha cominciato a cantare e ballare con loro. Non è servito molto tempo perché Biagio si accorgesse degli ospiti imprevisti e scorgesse tra loro Laura, con la quale ha improvvisato anche un balletto prima di ringraziarla e abbracciarla, di fronte al pubblico del Palalottomatica in delirio. Dopo la seconda data romana, in programma domani, il tour di Antonacci si chiuderà sabato 26 maggio a Bologna.