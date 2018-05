"Morgan Freeman accusato di molestie da 8 donne"

Morgan Freeman (Fotogramma)

Otto donne accusano l'attore Morgan Freeman di molestie sessuali. Lo afferma la Cnn, facendo riferimento ad un'inchiesta nella quale sono state raccolte le dichiarazioni di 16 donne. Otto non si sarebbero dichiarate vittime ma avrebbero descritto i comportamenti inappropriati dell'attore, oggi 80enne.

Freeman ha replicato alle accuse con un comunicato inviato all'Hollywood Reporter: "Chiunque mi conosca o abbia lavorato con me - si legge nella nota - sa che non sono qualcuno che recherebbe danno volontariamente o deliberatamente metterebbe chiunque a disagio. Mi scuso con chiunque si sia sentito in una posizione scomoda e non rispettato, non ho mai avuto intenzione".