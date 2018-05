"Si spacciano per me", furia Verdone contro falso profilo Twitter

(Foto da Facebook)

Un utente anonimo usa un falso profilo Twitter di Carlo Verdone per esprimere opinioni sulle vicende di ieri del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La denuncia arriva su Facebook dallo stesso attore romano che scrive: "Su alcuni social, e segnatamente su Twitter, c'è un anonimo che si spaccia per me e, da un 'fan club Carlo Verdone' che non è mai esistito, esterna, come se fossi io stesso, giudizi che non ho mai espresso e opinioni che non ho mai reso sulle vicende di ieri del Presidente Mattarella. Tale comportamento, che viola una lunga serie di norme civili e penali, è umanamente esecrabile, tanto più perché posto in essere da dietro il vigliacco nascondiglio di una tastiera".

"Oltretutto - aggiunge l'attore e regista - le opinioni che il finto Carlo Verdone ha espresso hanno determinato reazioni degli altri partecipanti a quel social, che mi hanno pesantemente insultato ed oltraggiato. Questo personaggio, e quelli come lui, non dovrebbero avere diritto a scrivere in rete. Naturalmente la questione è al vaglio del mio avvocato che prenderà tutte le misure del caso con estrema rapidità", conclude Verdone.