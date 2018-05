Lorella Cuccarini special guest nel video 'Italiani'

Lorella Cuccarini partecipa al videoclip del nuovo singolo “Italiani” uscito l’11 maggio del cantautore Daniele Stefani, già in programmazione su molte radio italiane. Il videoclip è stato diretto da Claudio Zagarini ed è stato girato a Milano e a Napoli.

Il brano "Italiani" (Music Ahead) è il primo singolo che segna la reunion tra Daniele Stefani e il suo produttore storico Giuliano Boursier e anticipa il nuovo album dell’artista in uscita il prossimo anno.



"Ho conosciuto Daniele, lo scorso anno, - racconta Lorella Cuccarini a proposito di Daniele Stefani - all'Italian National Day di Toronto. Sono felice di partecipare con amicizia a questo suo ritorno. Insieme condividiamo la passione per il nostro lavoro, l'amore per il nostro Paese, l'orgoglio di essere italiani". Il video è uno speed date alla ricerca dell’italianità, attraverso facce e personaggi che ne rappresentano alcuni spaccati. E’ stato girato a Milano c/o il “Club Decò”, a Napoli nella spendida terrazza del “Renaissance Naples Hotel Mediterraneo” e per le vie della città.

"La ricerca dell’italianità – racconta Daniele Stefani - parte dalla mia città (Milano) e si chiude in una delle città più rappresentative e colorate del nostro paese (Napoli). È lì che trovo l’Italianità più solare, nel suo volto, nel suo sorriso. Ringrazio di cuore Lorella per aver condiviso con me questo momento così importante".