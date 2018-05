Sangiorgi, Emma e Gazzè si raccontano al Medimex

Giuliano Sangiorgi sarà tra gli ospiti degli 'Incontri d’autore' a Medimex in programma a Taranto dal 7 al 10 giugno prossimi. Gli 'Incontri d’autore' sono confessioni pubbliche, ritratti in cui gli artisti si raccontano parlando non solo della loro esperienza professionale, ma anche degli aspetti più diversi della propria storia personale e delle proprie passioni. L'International festival e music conference promosso da Puglia Sounds, proporrà 12 appuntamenti a ingresso gratuito curati dal giornalista Ernesto Assante. Ad aprire gli incontri il cantautore di origini tarantine Diodato, giovedì 7 giugno alle ore 17, nella Villa Peripato.

L'unica eccezione sarà l'appuntamento con i fotografi Michael Lavine e Charles, in calendario sempre giovedì 7 ma alle ore 20, all'interno del museo MarTa: qui i due americani esporranno i propri scatti nella mostra 'Kurt Cobain & Il Grunge', dall'8 giugno all'1 luglio. Venerdì 8 sarà la volta di cinque esponenti della canzone italiana d'autore: si parte alle 11.30 con Max Gazzè chiamato a raccontare il suo originale percorso artistico, fatto di ricerca del nuovo, e la sua odierna avventura musicale e personale, quella dell’opera 'Alchemaya' e della canzone 'La leggenda di Cristalda e Pizzomunno'. Si prosegue con la salentina Emma Marrone che incontrerà il pubblico alle ore 15.30, mentre Giuliano Sangiorgi sarà l’atteso ospite alle 18.30 e parlerà della sua esperienza con i 'fratelli' della band i Negramaro, che, dalle cantine agli stadi, sono riusciti a coniugare rock e canzone, come pochissimi erano riusciti a fare prima.

L’incontro con Raphael Gualazzi è previsto per le ore 20 quando parlerà del suo ruolo di musicista, ma anche di entertainer, cioè della propria capacità di fare musica e divertire il pubblico. Alle 21.30 a parlare di sè sarà Ultimo. Sabato 9 giugno, spazio all'hip hop di Ghemon che aprirà gli Incontri d'autore alle 11.30. Alle 15.30 l’incontro con Renzo Rubino, mentre alle 18 sarà la volta di Paul Cook, il batterista dei Sex Pistols. Seguirà l'appuntamento con Mirkoeilcane alle ore 20. A chiudere la serie degli Incontri d'autore, domenica 10 giugno alle 12, sarà Nitro, protagonista anche della Raffo Fest sulla Rotonda del Lungomare, sabato 9 giugno.