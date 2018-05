"Sono una donna fragile", Belen si confessa

Belen Rodriguez (Fotogramma)

Una donna fragile, sincera, che non crede più nel matrimonio dopo aver molto sofferto per la fine del suo. Belen Rodriguez si racconta così in un'intervista esclusiva al settimanale 'Chi', in edicola da mercoledì 30 maggio. "Sembro più forte di quello che sono - confessa -, mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen".

Parlando del suo lavoro, la showgirl dice: "Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare". Poi rivela: "Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno".