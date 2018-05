Malgioglio: "Gf trash? La nostra vita è trash..."

"Hanno accusato questa edizione del Grande Fratello di essere molto trash, ma come tutti i reality ha momenti trash e altri meno. Del resto, la nostra vita è trash...". Cristiano Malgioglio fa il punto con l'Adnkronos della sua partecipazione all'edizione 2018 del reality di Canale 5 in qualità di opinionista assieme a Simona Izzo, con la conduzione di Barbara D'Urso. Il cantante è attualmente impegnato nella lavorazione del video della nuova canzone, dal titolo 'Danzando': "Spero che dopo il successo di 'Mi sono innamorato di tuo marito' possa esplodere - dice Malgioglio - è un pezzo ritmato con un video molto hot, dove due ragazzi bellissimi a torso nudo mentre riparano macchine ricoperti di grasso generano situazioni ad alto erotismo. Farà molto discutere e piacerà certamente".

Quanto al Grande Fratello, Malgioglio parla di "esperienza molto positiva, perché ho lavorato accanto a una conduttrice esperta come Barbara D'Urso, vera numero uno e grande professionista che spesso ho osservato con attenzione scrutandola e cercando di rubarle qualche segreto", dice, anche se a volte il cantante e paroliere avrebbe preferito intervenire maggiormente come opinionista: "Io non scalpito mai e aspetto sempre l'ok della conduttrice per intervenire, ma a volte mi sono trovato a fare la bella statuina, con indosso il magnifico vestito fatto da un grande stilista e le luci che mi illuminavano il viso". Se si dovesse descrivere con un paragone, quale userebbe? "Quello dell'insalata: insipido quando non mi davano la parola, saporito quando invece me la davano".

Sulle critiche di volgarità mosse alla trasmissione, dalla quale si sono ritirati anche diversi sponsor, Malgioglio non ha dubbi: "E' un reality che bene o male sta ottenendo grandissimo successo, la gente lo accusa di essere trash ma poi sono tutti lì a guardare il programma, a vedere cosa succede, trash o non trash. Perché in realtà alla gente piace il trash e il reality è come un condominio dove tutti si impicciano dei fatti di tutti. D'altra parte - sottolinea - mica stavamo facendo un documentario! Certo - ammette - si è arrivati a livelli bassi di sessismo, omofobia o episodi come quelli di Luigi Favoloso con Selvaggia Lucarelli, che non dovrebbero mai accadere".

"Ma ci sono state anche storie toccanti come quella della figlia di Bobby Solo, del suo rapporto con il padre e del suo coraggio di non nascondere la propria omosessualità, perché l'amore deve essere sempre accessibile a tutti. Ma anche la bella storia d'amore di Stefania Pezzopane venuta in trasmissione a dire cose bellissime contro le discriminazioni. Un bell'esempio per tutti quelli che hanno guardato la tv. Se questo è trash - osserva - io oggi mi sento la regina Elisabetta... Poi ho conquistato i giovani che adesso impazziscono per me".

Alla domanda se parteciperebbe alla prossima edizione, Malgioglio risponde proprio da Malgioglio: "Dovrei parlare prima con il mio cuore per vedere se mi dà il permesso". E aggiunge: "Nella mia testa ci sono altri progetti da portare a termine".