Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana

Tiziano Ferro (Fotogramma)

"Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Così Tiziano Ferro risponde nelle storie di Instagram alle parole del neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana che ieri, in un'intervista al 'Corriere della Sera', ha detto: "Le famiglie gay non esistono". Il cantautore, che ha fatto coming out nel 2010, ha pubblicato il messaggio anche in inglese e spagnolo.

Sulle dichiarazioni del neoministro è intervenuto ieri Matteo Salvini spiegando che "sono cose fuori dal contratto di governo" e che quindi l'esecutivo giallo-verde non se ne occuperà. Dure critiche a Fontana sono arrivate ieri dalle associazioni Lgbt. Per Franco Grillini, direttore di Gaynews.it, le affermazioni del neoministro "sono del tutto sbagliate esattamente come il nome del suo dicastero che dovrebbe chiamarsi 'ministero di tutte le famiglie'".