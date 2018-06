Arriva Amazon Prime Music

Amazon Music ha annunciato oggi l’arrivo di Prime Music, nuovo servizio di cui possono beneficiare i clienti Amazon Prime in Italia e che consente loro di accedere a oltre 2 milioni di brani, da ascoltare in streaming o disponibili per il download, tutto incluso nell'abbonamento Amazon Prime. Con il lancio di Prime Music, che si aggiunge al servizio di streaming in abbonamento Amazon Music Unlimited, lanciato nel 2017, Amazon Music, si legge in una nota della società, "amplia la propria offerta rendendo disponibile una gamma completa di servizi di streaming musicale in grado di soddisfare i gusti di tutti i clienti".

I clienti Amazon Prime "potranno ascoltare fino a 40 ore di musica ogni mese, senza pubblicità e senza costi aggiuntivi. Prime Music offre la migliore musica di artisti Italiani e internazionali come Vasco Rossi, Caparezza, Negramaro, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Claudio Baglioni, Giorgia, Thegiornalisti, Maroon 5, Imagine Dragons, Pink, Eminem, U2 e tanti altri". I clienti Prime "avranno inoltre accesso alle Radio Prime, che possono essere personalizzate secondo i propri gusti sulla base delle valutazioni date alle canzoni con Prime Music; sono inoltre disponibili diverse dozzine di playlist curate dagli esperti di Amazon Music, senza costi aggiuntivi e senza pubblicità. Sia che ci si trovi in ufficio, a casa o a fare jogging, le playlist di Prime Music offrono la colonna sonora più adatta ad ogni momento della giornata, dall'allenamento alla cena romantica, con canzoni italiane e internazionali". Con Prime Music i clienti Prime "possono scegliere di ascoltare la musica in qualsiasi modo desiderino. Canzoni e album possono essere scelti singolarmente e ascoltati più volte. La musica è disponibile per lo streaming ma anche per il download su dispositivi mobili", in questo modo "i clienti Amazon Prime possono accedere alla proprie canzoni preferite anche in mancanza di una connessione internet".

Prime Music è disponibile attraverso l'app Amazon Music su Android, iOS, PC e Mac, oltre a Tablet Fire, Fire TV e Fire TV Stick. Si può anche accedere al catalogo completo del servizio in abbonamento Amazon Music Unlimited, che consente l'accesso a oltre 50 milioni di brani e ultime uscite, e il download di musica digitale su Amazon.it. "Dal lancio di Amazon Music Unlimited, lo scorso anno, Amazon Music ha riscosso un ottimo successo tra i clienti di Amazon.it - ha dichiarato Brad Rosenfeld, Head of Amazon Music in Francia, Italia e Spagna - Ora siamo lieti di annunciare un’ulteriore offerta musicale, senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. Con Prime Music, i clienti Prime possono avere un assaggio di tutte le funzionalità di streaming musicale offerte da Amazon Music Unlimited. Prime Music offre la riproduzione on-demand e senza pubblicità, con la possibilità di saltare i brani ogni volta che lo si desideri. I clienti di Amazon.it troveranno i brani che amano di più tra oltre 2 milioni di canzoni e dozzine di Playlist e Radio Prime mentre continueremo ad aggiungere al servizio canzoni e artisti preferiti dai clienti", conclude Rosenfeld. "Lo streaming musicale era una delle aggiunte più richieste dai nostri clienti Amazon Prime e siamo lieti di annunciare che, con Prime Music, i loro desideri diventano realtà. Con Prime Video, Twitch Prime, Prime Photos e ora Prime Music, oltre a tutti i vantaggi dello shopping, Prime mette a disposizione dei clienti di Amazon.it un'incredibile offerta di intrattenimento" ha dichiarato Steve Boom, VP di Amazon Music.