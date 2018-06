Aspettando Vasco

(Fotogramma)

Dopo i sold out di Torino e Padova, Vasco Rossi è pronto a replicare il successo allo stadio Olimpico di Roma, dove il Komandante farà tappa con un doppio concerto l'11 e il 12 giugno prossimi per il suo NonStop Tour. Il rocker emiliano, dopo la data zero al Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine), è ripartito dagli stadi. Prima suonando all'Olimpico di Torino l'1 e il 2 giugno, poi salendo sul palco dell'Euganeo di Padova il 6 e il 7 giugno.

La festa all'Olimpico di Roma inizierà alle 21, quando il Blasco comincerà a intonare alcune delle sue hit più amate. La scaletta, di circa una trentina di canzoni, riproporrà alcuni dei successi della carriera quarantennale del rocker, per circa 2 ore e mezza di concerto. Si va dai brani anni '80 come 'Cosa succede in città' e 'Deviazioni', passando per hit come 'Senza parole', 'Vivere', 'Sally', 'Siamo solo noi', 'Rewind', 'Albachiara', fino a 'Gli spari sopra', 'C'è chi dice no' e 'Un mondo migliore'.

Recordman dei live italiani, dopo la Capitale, Vasco sarà al San Nicola di Bari il 16 e il 17 giugno, e poi tornerà in Sicilia, dove si esibirà al San Filippo di Messina il 21 giugno.