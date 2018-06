Pace fatta tra Claudia Cardinale e Ottavia Fusco Squitieri

Dopo le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da Ottavia Fusco Squitieri in forte polemica con Claudia Cardinale, rispettivamente vedova ed ex compagna storica del grande regista scomparso, le due attrici che per otto mesi hanno condiviso il palcoscenico con “La strana coppia” di Neil Simon (progetto fortemente voluto da Pasquale Squitieri) hanno fatto pace.

Nel corso di una lunga telefonata si sono reciprocamente comunicate affetto e stima. Dice la Cardinale: “Io e Ottavia ci siamo parlate al telefono. Mi sono sentita di chiamarla e lei ne è stata sorpresa e felice. E’ stato emozionante parlarci finalmente da sole. Forse abbiamo realizzato questa pièce in onore di Pasquale troppo vicina alla sua scomparsa. La nostra collaborazione si è intrecciata con una delicata e dolorosa elaborazione del lutto per entrambe. Ci riabbracceremo presto. Ce lo siamo promesse". Sulla stessa lunghezza d'onda Ottavia Fusco: “Il nostro é stato un chiarimento forte, intenso e privatissimo. Che bello questo epilogo, Claudia! In fondo, io e te, abbiamo solo amato tanto”. Con questa comunicazione pubblica congiunta, le due donne intendono chiudere "qualsiasi ulteriore commento sulla questione".