Concerto d'addio di Elio e le Storie Tese al Festival Collisioni di Barolo

Al via 'Collisioni' a Barolo, il 29 giugno, con Elio e le Storie Tese (foto Bruno Murialdo)

Concerto d'addio per Elio e le Storie Tese, il 29 giugno, in apertura del Festival Collisioni che si svolgerà sino al 28 luglio a Barolo, in provincia di Cuneo. Sul palco attesi, tra gli altri, Piero Pelù, Geppi Cucciari, Maccio Capatonda, Cristina D'Avena e Rocco Tanica. La cornice sarà, come sempre, la cittadina di Barolo, mecca del vino italiano, immersa nel magnifico paesaggio delle Langhe piemontesi, patrimonio Unesco, palcoscenico naturale per ospitare nelle sue piazze musica, incontri, dialoghi con premi Nobel per la letteratura, star della musica italiana e internazionale, attori protagonisti della scena del cinema contemporaneo.

Ma anche esibizioni di artisti di strada, degustazioni dei più eccellenti vini e prodotti agricoli del panorama nazionale e tre diversi palchi non stop dedicati alla musica emergente. Il tutto in un'atmosfera informale di confronto e crossover tra le arti, che vede protagonisti scrittori, registi, musicisti, attori, cuochi che normalmente siamo abituati ad ascoltare allo stadio e vedere al cinema o in Tv e che a Barolo prenderanno la parola in veste di narratori.

La manifestazione è nata dieci anni fa da un'idea di un gruppo di volontari, non ancora trentenni, che avevano il sogno di creare qualcosa di unico e mai visto prima. Non doveva essere un festival musicale né un festival letterario, e nemmeno una fiera vinicola, ma qualcosa che ancora non esisteva. Una grande 'collisione', appunto, di generi artistici, idee, passioni diverse a confronto, un festival agri-rock. Un happening culturale a 360 gradi in cui le vie e le piazze di un piccolo borgo agricolo si sarebbero trasformate per un weekend in una vetrina della cultura e dell'arte internazionale.

Cuore del festival i concerti di Elio e Le Storie Tese (29 giugno), Max Pezzali, Nek, Francesco Renga (30), Caparezza (1 luglio), Depeche Mode (2, già sold out). E per il decennale attesi altri due super ospiti internazionali, Steven Tyler degli Aerosmith (24 luglio) e Lenny Kravitz (28).

Tra i grandi nomi attesi per il weekend di letteratura e musica in collina, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio a Barolo, Niccolò Ammaniti, Luca Argentero, Arisa, Bruno Barbieri, Julian Barnes, Benji & Fede, Bernardo Bertolucci, Cesare Bocci, Luca Carboni, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Paolo Crepet, Mauro Corona, Michael Cunningham, Alessandro D’Avenia, Erri De Luca, Ex-Otago, Diodato, Mannarino, Lorenzo Fragola, Gazzelle, Avanzi di Balera, Gene Gnocchi, Giancarlo Caselli, Tahar Ben Jelloun, Luciano Ligabue, Elisa Maino, Patrick McGrath, Francesca Michielin, Laura Morante.

Ma anche Alessandro Betti, Boiler, Frankie Hi NRG MC, Stefano Signoroni&Band e Antonio Ornano, Gué Pequeno, Pif, Piero Pelù, Massimo Recalcati, Vittorio Sgarbi, Stash The Kolors, Anna Tatangelo, Tommaso Paradiso Thegiornalisti, Marco Travaglio, Simona Ventura, Beppe Vessicchio, Le Vibrazioni, Irvine Welsh. Giuseppe Cruciani, il conduttore radiofonico di 'La Zanzara' e uno dei più brillanti polemisti del nostro tempo, presenterà a 'Collisioni' il suo ultimo libro 'I fasciovegani. Libertà di cibo e di pensiero' che affronta e smonta i falsi miti di uno stile di vita che, nelle sue degenerazioni, può sfociare in un pericoloso fanatismo.

Da non perdere il progetto 'Big s-Bang' tra due grandi interpreti della sfera musicale torinese, il 'Big' per eccellenza, Coccoluto, il dj in assoluto più amato e affermato del nostro stivale, in collisione con il dj Turymegazeppa, che propone al clubbing underground lo spettacolo trash e dissacrante di un dj che mixa come un robot da cucina e balla come una velina. ''La ricchezza e la trasversalità del programma di questa decima edizione di 'Collisioni' dimostrano ancora una volta quanto questo festival sia un appuntamento fondamentale all'interno del panorama culturale regionale, nonché la sua capacità di far dialogare artisti, scrittori, intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo'', ha dichiarato l'assessore alla cultura e al Turismo Antonella Parigi.

Una manifestazione importante per il nostro territorio - ha sottolineato- a cui abbiamo confermato il nostro sostegno, insieme agli enti locali e alle fondazioni bancarie, alla luce delle criticità segnalate in questi mesi dagli organizzatori, perché continui a crescere e rimanga in Piemonte''.

“La Fondazione Crt sostiene il Festival Collisioni che, nato a Barolo, è cresciuto costantemente negli anni per importanza e popolarità in Italia e nel mondo, con un impatto sul territorio molto positivo a livello turistico, culturale, economico, mediatico e persino di coesione sociale, anche attraverso il coinvolgimento di giovani volontari - ha affermato il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia- Questo festival è davvero un’eccellenza, una risorsa irrinunciabile, perché fa bene alle Langhe, a Torino, al Piemonte, al Paese''.