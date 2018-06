'Plume' di Irama disco d'oro, primi sold out per il tour

'Plume' di Irama conquista il disco d’oro e continua a essere l’album più venduto per la seconda settimana consecutiva (classifica Fimi/Gfk). Dopo la vittoria della diciassettesima edizione di 'Amici' il giovane cantautore resta al primo posto e si aggiudica il disco d’oro a sole due settimane dall’uscita dell’album. 'Plume' raggiunge anche i 12 milioni di stream su Spotify, quasi 5 milioni per il singolo 'Nera', primo in classifica nei pezzi più scaricati di Italia ormai da diversi giorni. Grazie alla condivisione del brano da parte dei fan di Irama, 'Nera' entra inoltre nella Top Viral globale di Spotfy (classifica Worldwide). Oggi alle 14:30 sono iniziate le vendite su www.ticketone.it dei biglietti del primo tour di Irama, il 'Plume Tour' e dopo pochi minuti, sono andati esauriti. Il tour attraverserà l’Italia in quattro tappe esclusive a Roma (sabato 24 novembre, Quirinetta), Torino (domenica 2 dicembre, Hiroshima Mon Amour), Napoli (sabato 8 dicembre, Duel Beat) e a Milano (sabato 15 dicembre, Magazzini Generali). A queste date già sold out si aggiungono domenica 25 novembre al Quirinetta di Roma, l'1 dicembre al Voxclub di Nonantola, il 9 dicembre al Viper di Firenze e il 16 dicembre ai Magazzini Generali di Milano.