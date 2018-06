Bob Sinclair a Roma

(FOTOGRAMMA)

"Oggi a Roma con l'unica Regina della mia vita, Raffaella Carrà". Il DJ e produttore Bob Sinclair arriva nella Capitale e celebra la Raffa nazionale sui suoi profili social, accompagnando i post su Facebook e Instagram con la bandiera tricolore e un cuore dedicato alla sua "italian Queen".



Il top DJ francese è stato anche ospite di alcune radio romane per presentare la nuova hit per l'estate 'I believe'.

Resident al 'Pacha' di Ibiza ogni sabato sera con il suo 'Paris By Night', i successi di Bob Sinclair - tra cui 'Love Generation', 'World, Hold On' e 'Rock This Party (Everybody Dance Now)' per citarne solo alcuni - hanno fatto e continuano a far ballare generazioni diverse in tutto il mondo.