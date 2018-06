Morto Richard Harrison, 'il vecchio' di Affari di famiglia

E' morto Richard Benjamin Harrison, 'il vecchio' di Affari di famiglia. Aveva 77 anni. La morte è stata confermata dal figlio e co-protagonista della trasmissione tv, Rick, che su Instagram scrive come suo padre sia "morto questa mattina circondato da coloro che amava. La sua famiglia, il team di Gold & Silver Pawn e i suoi numerosi fan in tutto il mondo rimarranno tremendamente delusi". "Era il mio eroe", ha scritto ancora, "un grande padre di famiglia".

"Ho perso un amico, un padre, un insegnante e molto altro ancora - scrive in un latro post Rick - Il vecchio ha perso la sua lunga battaglia con il Parkinson. Ti voglio bene papà. Ci vediamo dall'altra parte".

Vero e proprio fenomeno televisivo in America, 'Affari di famiglia' (trasmesso in Italia su Cielo) segue le avventure degli Harrison, famiglia americana che possiede un banco dei pegni a Las Vegas. Oltre a Rick e al padre Richard, al Gold & Silver Pawn Shop - attività che va avanti da ben tre generazioni dove si comprano e vendono oggetti il cui valore è stabilito anche dalla storia che raccontano - ci lavora anche Corey, figlio di Rick.

Al loro negozio arriva ogni sorta di bene: dalle armi d’epoca, come per esempio cannoni, fucili, antiche pistole e sciabole, fino agli oggetti più disparati come chitarre, gioielli, palline da baseball e amuleti. Con l'aiuto di esperti e grazie alle loro abilità devono esaminare, testare l’autenticità e stabilire il valore degli articoli proposti dai clienti.