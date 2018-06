Salta concerto a Roma, LP contro Alitalia

(Foto Fotogramma)

Nella notte gli organizzatori del tour italiano della cantautrice statunitense LP (Laura Pergolizzi) hanno annunciato sul suo profilo Facebook ufficiale italiano che non si terrà il concerto di apertura della tournée, in programma stasera alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Festival, con la partecipazione del collega cantautore Tom Walker. A spiegare il perché è la stessa LP in un video dove afferma di essere bloccata all'aeroporto di Los Angeles per la mancata partenza di un volo Alitalia, con l'impossibilità di optare per un altro volo perché i suoi bagagli sarebbero trattenuti, in base alla procedura corrente, dalla stessa compagnia.

Su LpItaliaOfficial qualche ora fa è comparso un post titolato "Concerto Roma - Annullato" con il testo seguente: "Buona sera ragazzi. Ci dispiace veramente dare questa notizia, ma il concerto di domani 26 giugno (oggi ndr) all' Auditorium Parco della Musica - Roma è stato ANNULLATO. Non si sa se sarà possibile recuperare successivamente la data...". Inoltre, si specifica sul profilo in un susseguirsi di aggiornamenti, "è probabile che l'aereo su cui si trovava LP ieri ha avuto un problema tecnico in fase di rollaggio. Per questo i bagagli sono stati imbarcati e come da procedura tenuti sotto chiave.... La situazione è ancora in stallo. Sono ancora bloccati in aeroporto a Los Angeles... LP si trova ancora a Los Angeles a causa di problemi con i voli Alitalia. Non può prendere un altro volo perché tutti i loro bagagli sono stati presi da Alitalia e chiusi in una stanza per la procedura".

E' poi seguito un post della stessa LP in inglese, tradotto così sul profilo: "Sono veramente dispiaciuta, ragazzi. Abbiamo provato di tutto. Sono molto triste e spero di poter fare tutto per voi. Alitalia è caduta in grande stile. Le cose brutte accadono, ma è stato assolutamente uno scivolone della compagnia aerea. Sono triste per tutte le altre persone che si recano a Roma con lo stesso volo. Spero che ci arriviate presto".