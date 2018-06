Pausini la cubana: "Giornata pazza e bellissima"

Laura Pausini

E' stata una "giornata pazza e bellissima" quella dell'esibizione cubana di Laura Pausini. A scriverlo su Instagram è stata lei stessa, dopo essere scesa dal palco montato alla Ciudad Deportiva di Cuba, dove si è esibita davanti a 250mila persone. La cantante italiana è stata l’ospite speciale del concerto che i 'Gente de Zona' hanno deciso di regalare alla loro città. Pausini ha cantato i suoi successi 'La Soledad', 'Se Fué' e un frammento a cappella di 'Amores Extraños' (versioni spagnole di 'La Solitudine', 'Non c’è' e 'Strani Amori'), e per la prima volta dal vivo si è esibita con il duo nella versione remix di 'Nadie ha dicho', il brano che ha lanciato tutto il suo nuovo progetto. "Il mio sogno, in questi 25 anni di carriera, era semplicemente quello di poter cantare per i miei fan a Cuba, uno dei pochi paesi al mondo che non avevo mai visitato. Per un cantante, il modo migliore per dire grazie al proprio pubblico è cantare dal vivo, guardare i volti, cantare insieme le canzoni. Tutto questo è stato possibile grazie ai miei amici Randy e Alexander di Gente de Zona e la nostra canzone 'Nadie ha dicho'. Non dimenticherò mai questa giornata pazza e bellissima fatta in 24 ore senza dormire, ma con il cuore pieno d'amore. La musica unisce, la amo", ha scritto l'artista. Subito dopo la sua emozionante esibizione Laura Pausini è tornata in Italia per ultimare le prove del Fatti Sentire Worldwide Tour che la vedrà, prima donna a farlo, esibirsi al Circo Massimo in ben due serate il 21 (biglietti esauriti) e il 22 luglio (ultimi biglietti rimasti). A seguire Laura partirà per un grande tour mondiale negli Stati Uniti, America Latina ed Europa.