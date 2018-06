A novembre arriva nei teatri 'Flashdance il Musical'

Arriva nei teatri italiani la nuova versione del film culto della Paramount Pictures, 'Flashdance il Musical' con una produzione firmata, nella stagione 2018/2019, da Stage Entertainment e Full House Entertainment e una tournée interamente curata da Vivo Concerti, con partenza a novembre 2018.

Lo spettacolo è tratto dalla pellicola del 1983 intitolata 'Flashdance' e diretta da Adrian Lyne, con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhaz e la protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex. Il film è stato il più visto in Italia in quello stesso anno, con 20 milioni di copie vendute, una colonna sonora da Oscar e un incasso al box office di 100 milioni di dollari.

A interpretare Alex a teatro sarà Valeria Belleudi, allieva della Scuola di 'Amici' di Maria De Filippi nel 2004, già attrice di first class musical come 'Sister Act'. La regia è affidata a Chiara Noschese - attrice di teatro, casting director e regista di family show quali 'Il Piccolo Principe' e 'Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie' - che con 'Flashdance il Musical' firma la sua prima regia di un importante titolo internazionale. Le coreografie, la musica e le canzoni sono di Robert Cary e Robbie Roth. Biglietti disponibili su ticketone.it da lunedì 2 luglio alle 10 e in tutti i punti vendita Ticketone ed anche presso le altre prevendite autorizzate da giovedì 5 luglio alle 10.