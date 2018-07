Boldi e De Sica sul set: "Come Jack Lemmon e Walter Matthau"

"Siamo come Jack Lemmon e Walter Matthau, modestia a parte". Così Massimo Boldi parla a 'Tv Sorrisi e Canzoni' della reunion con Christian De Sica, sul set del film 'Amici come prima', la pellicola che vede il loro ritorno insieme sul grande schermo dopo 13 anni di separazione.

Al settimanale, che li ha intervistati entrambi in esclusiva, i due hanno parlato anche del motivo del loro allontanamento. "In realtà non abbiamo mai litigato come molti invece hanno detto", racconta Boldi. "La nostra separazione dal 2005 a oggi - prosegue Christian De Sica - è dipesa dalla scelta di Massimo di firmare un contratto con un produttore diverso dal mio, ma i nostri rapporti personali sono sempre rimasti ottimi". In alcune scene del film, che sarà nelle sale a Natale, Christian De Sica appare perfettamente trasformato in un'austera signora. La trama prevede infatti che De Sica sia costretto a travestirsi da anziana badante per evitare che la figlia di Boldi venda tutto il patrimonio di famiglia a un gruppo cinese. Già dai primi ciak si intuisce che l'intesa tra i due è rimasta immutata, come confermano nell'intervista. "Fin dal primo istante c'è stato un entusiasmo e una vitalità che ci ha fatto ringiovanire di quarant'anni", rivela De Sica. "Noi ci intendiamo subito - conferma Boldi - perché abbiamo incominciato facendo musica assieme e quindi abbiamo il ritmo".