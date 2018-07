'La traviata' a Caracalla lascia Parigi e arriva nella Roma della 'Dolce vita'

Una scena della 'Traviata' di Caracalla (foto Yasuko Kageyama)

Al via con 'La traviata' domani la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla. Il capolavoro di Verdi va in scena in un nuovo allestimento - firmato da Lorenzo mariani per la regia, Silvia Aymonino per i costumi e Alessandro Camera per le scene - che sposta l'azione dalla Parigi di metà Ottocento alla Roma della 'Dolce vita', rendendo omaggio al mondo del cinema degli anni '60 e soprattutto all'immaginario felliniano. Sul podio Yves Abel, mentre le luci sono di Roberto Venturi e i video di Fabio Iaquone e Luca Attilii. Luciano Cannito firma i movimenti coreografici.

Nel ruolo di Violetta vedremo Kristina Mkhitaryan e Valentina Varriale (4, 6 e 8 luglio), quest’ultima ha fatto parte della prima edizione di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Alfredo sarà interpretato da Alessandro Scotto di Luzio e Giulio Pelligra (4, 6, 8, 15 e 20 luglio), Germont da Fabián Veloz e Marcello Rosiello (4, 6 e 8 luglio). Nel cast anche Roberto Accurso (Barone Douphol), Graziano Dallavalle (dottor Grenvil) e Domenico Colaianni (marchese d’Obigny). Irida Dragoti (Flora Bervoix), Rafaela Albuquerque (Annina) e Murat Can Güvem (Gastone) fanno parte del progetto “Fabbrica”. In scena il Coro del Teatro dell’Opera di Roma diretto dal maestro Roberto Gabbiani.

Dopo la 'prima' di martedì 3 luglio, 'La traviata' sarà replicata mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6, sabato 7, domenica 8, venerdì 13, domenica 15, venerdì 20 luglio. Inizio spettacoli ore 21. I biglietti per la stagione estiva 2018 sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Costanzi, sul sito operaroma.it e, nei giorni di spettacolo dalle 19.30, anche presso la biglietteria delle Terme di Caracalla.