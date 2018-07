Luis Fonsi è tornato, quest'estate si canta e si balla 'Calypso'

Puntuale con l'anticiclone africano è arrivato anche il nuovo tormentone estivo di Luis Fonsi: si intitola 'Calypso' il nuovo singolo del cantante portoricano con la partecipazione della più famosa rapper e cantante anglo-jamaicana Stefflon Don. Il nuovo brano – che ha già totalizzato oltre 9.9 milioni di stream ed è disponibile da venerdì 6 luglio per la programmazione radiofonica - porta l'ascoltatore immediatamente in una delle meravigliose spiagge caraibiche dove questo genere musicale è di casa. Le voci di Fonsi e Stefflond Don sono perfette per combinarsi con i diversi generi che si mischiano nel brano: tropical, Latin Pop, beat Caraibici e rap.

"Ero davvero molto emozionato per questa canzone e per come mi fa sentire ogni volta che la ascolto. Calypso per me rappresenta il divertimento, i colori, le vibrazioni caraibiche, le spiagge – racconta Fonsi che prosegue – la canzone ha un suono fresco, mixa tre lingue (spagnolo, inglese e un po' di francese). Quando siamo entrati in studio per registrare la traccia volevo avere una voce femminile che poteva dare un tocco speciale e Stefflon Don è perfetta, è una artista incredibile, super talentuosa. Stefflon Don ha un suo stile e quella combinazione tra l'accento inglese e il sapore giamaicano era esattamente quello di cui la canzone aveva bisogno".

Stefflon Don, che per la prima volta collabora a un brano in lingua spagnola, ha dichiarato: "Questa canzone è incredibile, la vorrai sentire ogni giorno e non riuscirai a farla uscire dalla tua testa. Per me è un onore essere stata chiamata da Fonsi a collaborare per questo brano, sono convinta che sarà una bellissima occasione”.

'Calypso' è stata scritta da Luis Fonsi, Dyo, Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Stefflon Don e prodotta da due pluripremiati produttori come Andrés Torres e Mauricio Rengifo. Il video del brano su Youtube ha già totalizzato oltre 87 milioni di views e racconta perfettamente per immagini il mood della canzone, un sound a cui è impossibile resistere, che siate giovani o meno giovani.

Il video è diretto da Carlos Perez, già responsabile del video più visto della storia, 'Despacito' e di 'Échame la culpa', ed è stato girato ancora una volta a Puerto Rico, per la precisione a Palominito Island. Un’occasione questa per mostrare al mondo l’incomparabile bellezza di questa isola fatta di acque cristalline e sabbia bianca ma anche di voglia di divertirsi nonostante i danni lasciati dall’uragano Maria. Luis Fonsi è attualmente impegnato nel suo 'Love and Dance World Tour' che lo sta portando in giro per il mondo e continuerà ancora tra Europa e Asia.