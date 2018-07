Per 'Kanaglia' di DrefGold un feat di Sfera Ebbasta

Esce venerdì 6 luglio il primo progetto discografico del rapper DrefGold, 'Kanaglia', nuovo album contenente 11 inediti su etichetta Bhmg/+ Island Records. L’album, che si avvale della produzione di Daves the Kid, già disponibile in pre-order su Amazon, iTunes e Spotify, dal 6 luglio sarà disponibile in tutti i negozi di dischi e in tutti i principali digital store."Sono orgoglioso di questo progetto che segna un inizio importante per la mia carriera artistica. 'Kanaglia' è un punto di partenza, non un punto di arrivo - dice Elia Specolizzi, in arte appunto DrefGod - Questo è il risultato di un percorso importante fatto di sacrifici. È il risultato di anni passati nei quartieri, nelle piccole piazze bolognesi a cantare con i miei primi gruppi. Ci ho messo tanto di mio in queste canzoni e spero che questo possa arrivare ai miei fans".

Da 'Kanaglia', brano che titola l’intero album, a 'Boss', singolo il cui video ha già oltrepassato 5 milioni e mezzo di views sulla rete, e 'Occupato', sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco, che si arricchisce inoltre del preziosissimo feat con la 'rockstar' Sfera Ebbasta nel brano 'Wave'. Questa collaborazione nasce dall’ingresso del giovane artista nell’etichetta fondata dallo stesso Sfera e Charlie Charles BillionHeadz Music Group. Il disco fonde sonorità rap, trap, elettroniche e melodie vocali in un mix di elementi diversi che ben rispecchiano l’evoluzione del genere trap in Italia. Da venerdì 6 luglio DrefGold sarà impegnato nel 'Kanaglia instore tour' che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane per la presentazione del nuovo album d’inediti e per l’atteso incontro con i fan. Ci sarà poi, da 4 agosto, il 'Kanaglia summer tour 2018', tour estivo che lo vedrà protagonista dal vivo nei principali club della penisola italiana.