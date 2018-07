Si suicida figlio di Tina Turner

(Foto Facebook Craig Turner)

Craig Raymond Turner, il primogenito della cantante Tina Turner, si è suicidato. Stando a quanto riportato dal sito 'Tmz', l'uomo, 59 anni, agente immobiliare, si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. Il suo corpo è stato ritrovato dalle autorità martedì poco dopo mezzogiorno nella sua abitazione a Studio City, in California.

Craig era il primo figlio della Turner, avuto a 18 anni da una relazione con Raymond Hill, sassofonista della sua band 'Kings of Rhythm'. Quattro anni dopo la cantante sposò Ike Turner che lo adottò. La triste notizia della sua morte arriva mentre Tina, che da anni vive in Svizzera, si trova a Parigi per assistere alle sfilate dell'Alta Moda.