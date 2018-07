"Ho un cancro", stop a tour per Elvis Costello

(Foto Fotogramma/Ipa)

Elvis Costello ha un cancro: per questo motivo è stato costretto a cancellare le restanti 6 date del suo tour europeo. Ad annunciarlo è lo stesso artista inglese sul suo sito ufficiale: si tratta di "un cancro piccolo ma aggressivo" si legge. Elvis, al quale il medico ha consigliato di prendersi una pausa e di riposare, si scusa con i suoi fan, ai quali i biglietti verranno rimborsati. "Sei settimane fa il mio specialista mi ha chiamato e ha detto 'Dovresti iniziare a giocare al Lotto'. Raramente, se non mai, ha visto un così piccolo ma allo stesso tempo così aggressivo tumore maligno che può essere sconfitto da un singolo intervento chirurgico", spiega il musicista 63enne. A saltare sono le tappe di Regno Unito, Croazia, Austria, Norvegia e Svezia.

"Ero euforico e sollevato che il nostro tour estivo europeo potesse andare avanti - continua Costello - Le linee guida post-operazione per un intervento chirurgico del genere raccomandano tre o quattro settimane di recupero, a seconda che si lavori a una scrivania oppure che si svolga un'attività che implica lavoro fisico oppure viaggiare". "Lo spirito è più che volenteroso ma ora devo accettare che ci vorrà più tempo di quanto avrei desiderato per recuperare tutta la mia forza. Pertanto, devo con riluttanza cancellare tutti gli impegni rimanenti di questo tour", sottolinea. E conclude: "Prenditi cura dei tuoi cari, parla con i tuoi amici - scoprirai che non sei solo - chiedi consiglio al tuo dottore se hai dei dubbi, in queste cose agisci nel modo più rapido possibile. Potrebbe salvarti la vita. Credimi, è meglio che giocare alla roulette".