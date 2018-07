Laura Pausini vince 'X Factor Spagna' e si prepara al Circo Massimo

Dopo la vittoria di ieri sera a X Factor Spagna con Pol Granch, concorrente nel suo team, Laura Pausini si prepara ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate destinate ad entrare nella storia della musica italiana, il 21 (biglietti esauriti) e il 22 luglio (ultimi biglietti rimasti). A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani a cui si continuano ad aggiungere, vista la grande richiesta, nuovi appuntamenti al calendario e a seguire nel resto dei paesi europei.

Vincitore ed altri concorrenti dell'edizione spagnola di 'X Factor si esibiranno proprio in apertura di alcune date del tour europeo dell'artista. Come è stato annunciato sui profili social di Laura. "Pol ha vinto un contratto per registrare un disco con Sony Music Spagna e aprirà i concerti del Fatti Sentire World Tour a Barcellona (17 ottobre con Samuel), Madrid (18 ottobre con Samuel) e Parigi (20 ottobre con Poupi)", ha scritto lo staff dell'artista sui social.