Sierra lancia il suo nuovo EP 'Castelli di Sabbia'

I Sierra (Foto Dopoesco)

Esce il primo EP ufficiale della Sierra, "Castelli di Sabbia" ed il gruppo è già pronto a presentarlo ufficialmente domani a Roma, nella splendida cornice di Villa Ada, all'interno del festival "Roma Brucia". Composto da 6 tracce, e disponibile anche su Spotify e tutti i digital stores, "Castelli di Sabbia" fonde sonorità trap a testi profondi ed introspettivi. Gli artisti Varak, Sila, Greench e Ponte, tutti classe '94 e '93, amano definire la loro musica come "una forma di 'cantautotrap', capace di far coesistere un sound fresco a liriche e metriche dense e molto strutturate".

Non ci sono collaborazioni con altri artisti: la Sierra vuole infatti presentarsi al panorama musicale italiano con un prodotto che possa descrivere a pieno le proprie molteplici capacità. Sul palco domani, anticipa all'Adnkronos la Sierra, "è pronta anche una sorpresa, quindi restate connessi sul nostro profilo Instagram ufficiale @sierra_sr a partire dalle 20,00". Nel disco sono presenti i brani "Ei (Come ti chiami)", "Meteore", "Castelli di Sabbia", "Gitana", "Notte Arida" e "Salvini & Di Maio".

I precedenti singoli del gruppo, "Anima", "Rari Nantes" e "Giorno 15", contano oltre 30mila visualizzazioni su YouTube. Guardando un po' indietro nel tempo, il collettivo originario nasce nel 2012 come "Sierra Romana" grazie all’incontro di diversi rapper emergenti dell’allora quarto municipio. All'esordio il gruppo è composto da 12 ragazzi ma, nel giro di un anno, si screma fino a mantenere una base di 4 componenti. L’ambiente del rap underground romano e italiano porta alla pubblicazione dei primi singoli, senza però presentare nessun album o mixtape ufficiale. Le prime esperienze live, invece, si incentrano sull'apertura dei concerti di alcuni tra i principali artisti della scena rap underground italiana.

Già significativi i vari palchi ed eventi cui il gruppo Sierra presenta le proprie performance: Brancaleone, Zoobar, Defrag (in apertura al live di Jamil), IFest (welcome to the jungle, 99posse), Muzak (in apertura al live di Rancore), Locanda Atlantide (in apertura al live di Er Costa e Gente di Borgata), Fiera internazionale della Musica, Genova (in apertura al live di Tedua e Izi), Imperial Club e molti altri.

È a dicembre 2017 che nasce definitivamente il gruppo "Sierra". Figlio del primo collettivo, l'attuale squadra compie la sua evoluzione con l’ingresso nel gruppo del produttore Pitchbull, che si unisce agli altri membri dopo i suoi trascorsi nella scena techno romana. La formazione attuale conta dunque 4 artisti, Greench, Ponte, Sila e Varak e il produttore e dj, Pitchbull. Da Dicembre ad oggi la Sierra si è esibita sui palchi di: Alien Club Rome, Defrag, Cotton Club, We Gil, Pierrot Le Fou, Villa Ada.