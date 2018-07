Boldi e De Sica: "Ci ha creati Vanzina"

Massimo Boldi e Christian De Sica (Immagine di repertorio/Fotogramma)

E' un ricordo condiviso quello di Massimo Boldi e Christian De Sica, tra le coppie cinematografiche più amate dal pubblico italiano, e il cui successo sul grande schermo si deve anche a Carlo Vanzina, il regista romano scomparso oggi a 67 anni. "Se ho cominciato questo lavoro lo devo a lui" spiega all'Adnkronos Christian De Sica. "Ho cominciato con un piccolo ruolo in un suo film accanto a Laura Antonelli e Diego Abatantuono ('Viuuulentemente mia' del 1982, ndr) poi si è accorto che qualcosa la sapevo fare - ricorda De Sica - e mi ha affidato una parte importante in 'Sapore di mare'."

Con il regista e produttore scomparso oggi, De Sica aveva un rapporto di affettuosa amicizia: "Siamo stati in contatto fino a ieri. Nei giorni scorsi mi mandava messaggini in cui mi comunicava la sua speranza di guarire. Fino all'ultimo ha lottato e mi ha scritto: 'Non vedo l'ora di ridere ancora con te'. Ieri gli ho mandato gli auguri per il premio vinto a Ischia (il 'Legend Award' dell'Ischia Global Film & Music festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, ndr), ma non mi ha risposto. Allora - dice commosso De Sica - ho capito che la situazione stava peggiorando, finché stamattina mi ha chiamato il fratello Enrico per darmi la triste notizia".

De Sica ricorda anche che fu proprio Vanzina a creare "la coppia cinematografica formata da me e Boldi, con cui ho girato 24 film, anche se Massimo lo conoscevo da prima perché era il batterista della 'Pattuglia azzurra', il gruppo musicale di cui facevo parte anch'io come cantante", conclude De Sica.

Dello stesso avviso anche Massimo Boldi, che in un videomessaggio pubblicato su Facebook ricorda: "E' lui che ha creato la coppia con Christian, che stiamo portando avanti". "Oggi se ne è andato uno dei più cari amici - continua Boldi - Amici veri, insieme abbiamo creato qualcosa di straordinario. Il mio amico Carlo Vanzina non c'è più, è volato in cielo. Ti vogliamo tanto bene Carlo, andrai a stare meglio". Quindi conclude: "Un bacio e un abbraccio a tutta la tua famiglia, a tuo fratello Enrico e a tutti quelli che ti vogliono bene. Ciao Carlo".