Al via il tour di Suzanne Vega

Parte da Milano il nuovo tour di Suzanne Vega, la cantautrice icona degli anni '80-'90, nota al grande pubblico per aver interpretato, nel 1987, il brano 'Luka'.

Domani sera, il live all'auditorium di Milano Fondazione Cariplo, dove l'artista statunitense suonerà dal vivo accompagnata dal chitarrista Gerry Leonard, noto per le sue collaborazioni con David Bowie, per ripercorrere i migliori successi della sua lunga carriera.

Tra le cantautrici più prolifiche, Suzanne Vega ha esordito nel 1985 con l’omonimo album, ben accolto dalla critica musicale. Due anni dopo esce 'Solitude Standing', che raggiunge il secondo posto della Uk Album Chart e che contiene il singolo 'Luka'.

Nel 1990 cambia stile con 'Days of Open Hand', un disco più maturo, sperimentale e profondo che si aggiudica un Grammy nella categoria Best Package, raggiungendo la settima posizione nelle classifiche di vendita inglesi. Quindi è la volta di '99.9F', una miscela eclettica di folk, dance ed industrial. Nel 1996 esce 'Nine Objects of Desire', semplice ed essenziale.

Nel 2001 esce 'Songs in Red and Grey', nel quale racconta del suo divorzio dal marito, il produttore discografico Mitchell Froom, seguito da 'Retrospective, the best of Suzanne Vega' del 2003 e 'Beauty&Crime' del 2006 prodotto da Jimmy Hogart che, per questo lavoro, ha vinto un Grammy come 'best engineered album, non classical'.

Dopo un silenzio durato sette anni, nel 2014 esce 'Tales from the Realm of the Queen of Pentacles', una collezione di canzoni, un viaggio sonoro ispirato al mondo materiale e spirituale. Seguito, nel 2016, da 'Lover, Beloved: Songs form an Evening with Carson McCullers', un omaggio alla scrittrice americana Carson McCullers, da sempre fonte di ispirazione per la songwriter newyorkese. Scritto da Suzanne Vega in collaborazione con Duncan Sheik, il disco è una bellissima raccolta di eleganti ballate folk-pop.