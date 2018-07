(Fotogramma)

Torna il cinema a 3 euro. Da oggi al 15 luglio l'ingresso in tutte le sale italiane aderenti all'iniziativa Cinemadays, partita lo scorso aprile, sarà scontato a tre euro. Una promozione lanciata dal Mibact, in collaborazione con Anica, i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici, per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi. La tariffa agevolata sarà inoltre prevista dal 24 al 27 settembre mentre dal 9 al 15 agosto nelle sale si terranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica. Per avere maggiori informazioni sull'iniziativa e sui cinema aderenti basta consultare il sito internet 'cinemadays.beniculturali.it'.