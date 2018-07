Duetto Antonacci-Fiorello

Dopo il fortunato singolo 'Mio fratello', arriva in radio da domani, 13 luglio, la nuova versione del brano. Per l’occasione, Biagio Antonacci duetta con Rosario Fiorello, ospite speciale, che presta la sua voce dopo essere stato protagonista con il fratello Giuseppe del video diretto da Gabriele Muccino (8 milioni di visualizzazioni).



Rosario Fiorello, già conquistato dal brano nella sua versione originale, ha accettato di mettere a disposizione il suo talento, per dare una nuova vita al brano estratto dall’ultimo disco di Biagio Antonacci, 'Dediche e manie', uscito su etichetta Iris, distribuito da Sony Music Italia e già certificato platino. "Guardando il video con la regia di Gabriele (Muccino) - ha affermato Fiorello - mi sono detto: perché canta solo Biagio? … pure io voglio cantarlo!! E allora abbiamo pensato di registrare una nuova versione con la mia voce. Forse l’avrebbe voluta cantare anche mio fratello Giuseppe, ma come sempre sta girando un film. Spero diventi un 'bombardone' estivo".

La canzone racconta la storia di una e mille famiglie, in cui un fratello si perde e l’altro resiste nell’attesa di vederlo tornare. Quando questo ritorna e bussa alla porta, la certezza del perdono è così forte da scacciare via il passato. Il brano è quindi la metafora di una festa, perché quando si perdona qualcuno è sempre un giorno felice, che prelude al cambiamento e che elimina ogni dolore.