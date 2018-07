In anteprima alla Milanesiana 'Il cigno nero e il cavaliere bianco' di Napoletano

Roberto Napoletano

Anteprima assoluta nell'ambito della Milanesiana, la rassegna multidisciplinare meneghina diretta da Elisabetta Sgarbi, per lo spettacolo teatrale 'Il cigno nero e il cavaliere bianco' di e con Roberto Napoletano, per la regia di Angelo Generali. La pièce, che andrà in scena domani alle 21 al teatro Menotti di Milano, è tratta dall’omonimo libro di Napoletano, pubblicato a fine 2017, in cui l’autore racconta gli anni della grande crisi che ha colpito al cuore l’Italia e l’Europa e che lui ha vissuto come direttore del Messaggero e del Sole 24 Ore. Una storia che inizia con il Cigno nero – la tempesta perfetta dei mercati – che si abbatte sul nostro Paese, fino al provvidenziale arrivo del Cavaliere bianco, il nuovo presidente della Bce Mario Draghi.

Lo spettacolo è articolato in cinque quadri - Il Cigno nero, Generazione P come Precarietà anzi Paura, L'altro Mario, il Cavaliere Bianco, Je suis italien - e si propone di raccontare al pubblico la grande crisi come non è mai stato fatto prima, offrendo una ricostruzione romanzata a tratti da giallo thriller (ma tutto vero) sulla base delle testimonianze delle massime fonti possibili istituzionali e finanziarie, capi di Stato e di governo nazionali ed esteri, banchieri centrali e d’affari, italiani, europei e americani.

Una ricostruzione mai smentita che svela trame internazionali sconosciute, protagonisti e comparse di casa nostra, le mani predoni della finanza d’oltralpe e le 'sofferenze' dei nostri giovani, segreti e interessi geopolitici, furbacchioni, capitalismo di relazione all’italiana, la forza di un sistema di imprese familiari che lotta e vince nel mondo. Un’opera teatrale di giornalismo-verità, un'operazione di conoscenza e di divulgazione della storia della grande crisi.