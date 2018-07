Avion Travel in 'Privé' alla Casa del Jazz di Roma

Venerdì 20 luglio, alla Casa del Jazz di Roma, per i Concerti nel Parco, si esibiranno gli Avion Travel con l'unica data romana del loro Privé Tour. La celeberrima band, capitanata da Peppe Servillo, torna con un nuovo album a distanza di 15 anni dall’ultimo disco di inediti: 'Privé'. Un album fedele allo spirito di produzione indipendente e alle atmosfere della trilogia composta da 'Bellosguardo', 'Opplà', 'Finalmente Fiori' e realizzato dopo aver ricostruito lo staff operativo dei loro inizi, con Mario Tronco nel ruolo di produttore artistico e supervisore, oltre che di arrangiatore e musicista.

"Questo lavoro per noi ha il valore di un punto di ri-partenza di una carriera trentennale che non si è mai interrotta nelle nostre relazioni. Anche quando siamo stati fermi", racconta Peppe Servillo che descrive così il nuovo disco: "Due figure abitano questo disco: una amara e l'altra dolce. La prima sfugge alla canzone, la seconda la insegue. Una diffida delle parole e l'altra si consegna alle parole stesse. Sembra che alcune canzoni si muovano sospettose, offendendo le altre che invece accolgono, consolano e scaldano…". 'Privé' contiene undici tracce, di cui dieci canzoni e un extra strumentale. Nel disco sono presenti molti ospiti, amici e musicisti che la band ha incontrato durante la lavorazione. Quattro canzoni sono eseguite e interpretate per la prima volta dagli Avion Travel ma erano state scritte e suonate per o da altri artisti: Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Musica Nuda.

La scrittura e la scelta dei brani è cominciata durante il Retour (2014-2017) insieme a Fausto Mesolella (morto per infarto all'età di 64 anni il 30 marzo del 2017) di cui sono presenti quattro canzoni, mentre le altre sono state scritte da Mario Tronco, Peppe D’Argenzio e Ferruccio Spinetti. Il brano 'Dolce e Amaro' è di Pacifico (autore anche del testo di 'Alfabeto'). Tutti gli altri testi sono di Peppe Servillo, ad eccezione de 'Il Cinghiale', scritto da Franco Marcoaldi con la collaborazione di Peppe Servillo. Ai nuovi brani si alterneranno alcune storiche hit della lunga carriera artistica degli Avion Travel, nati a Caserta nel 1980. La formazione attuale della band comprende Peppe Servillo, voce; Mario Tronco, tastiere; Duilio Galioto, piano e tastiere; Peppe D’Argenzio, sax; Ferruccio Spinetti, contrabbasso; Mimì Ciaramella, batteria.